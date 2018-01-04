Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

TÜİK verilerine göre, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 5.69 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.69 enflasyon farkı çıkardı.

