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  3. 04 Ocak 2018 22:05

Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

Emeklilerin ve memurların beklediği haber geldi. Yılın ilk zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi.

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Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.69 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi.

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Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirleyecekti. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu.

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Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

TÜİK verilerine göre, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 5.69 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.69 enflasyon farkı çıkardı.

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