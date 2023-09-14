İşte en büyük altın rezervine sahip ülkeler: Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Dünya üzerindeki en değerli kaynaklardan biri olan altın ülkelerin ekonomilerini şekillendiriyor. İşte en çok altın rezervinde sahip olan ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması...
Dünya üzerinde ekonomik sistem oluşmaya başladığından beri vazgeçilmez bir değer olan altın, en önemli yatırım araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte dünyadaki en çok altın rezervinde sahip olan ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
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50- Finlandiya
Altın rezervi: 49.14 ton
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49- Kamboçya
Altın rezervi: 50.45 ton
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48- Belarus
Altın rezervi: 52.85 ton
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