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İşte en büyük altın rezervine sahip ülkeler: Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Dünya üzerindeki en değerli kaynaklardan biri olan altın ülkelerin ekonomilerini şekillendiriyor. İşte en çok altın rezervinde sahip olan ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması...

İşte en büyük altın rezervine sahip ülkeler: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! - Resim: 1

Dünya üzerinde ekonomik sistem oluşmaya başladığından beri vazgeçilmez bir değer olan altın, en önemli yatırım araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte dünyadaki en çok altın rezervinde sahip olan ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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İşte en büyük altın rezervine sahip ülkeler: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! - Resim: 2

50- Finlandiya

Altın rezervi: 49.14 ton

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İşte en büyük altın rezervine sahip ülkeler: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! - Resim: 3

49- Kamboçya

Altın rezervi: 50.45 ton

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İşte en büyük altın rezervine sahip ülkeler: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! - Resim: 4

48- Belarus

Altın rezervi: 52.85 ton

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