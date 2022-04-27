İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor

Kamp alanlarında vatandaşlar kendi çadırıyla kamp yapma, karavan kampı veya çadır kiralama imkanı buluyor. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.