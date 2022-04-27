İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor
Ramazan Bayramı öncesi yurt genelindeki kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'de çadır kampı için fiyatlar 70 TL'den başlıyor. Karavan ile kamp yapacak tatilciler ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor. Aydın'ın turistik ilçelerinde çadır kampı ücretleri ortalama 60 TL iken, Muğla'da ise 80 TL'ye kadar çıkıyor.
Son yıllarda çadır veya karavan kampı yoğun ilgi görürken, Ramazan Bayramı tatili öncesi Türkiye'nin gözde turistik bölgelerindeki kamp alanlarında hazırlıklar yapıldı. Kamplarda fiyatlar ise değişiklik gösteriyor. Kamp alanlarında restoran ve kafeterya bulunması, elektrik imkanı, yemek pişirme alanı, tuvalet ve duş imkanları, güvenlik, çamaşır yıkama alanları fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.
Kamp alanlarında vatandaşlar kendi çadırıyla kamp yapma, karavan kampı veya çadır kiralama imkanı buluyor. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.
ÇADIR VE KARAVAN FİYATLARI DEĞİŞİYOR
İzmir'in Gümüldür ilçesinde çadır kampı 85 TL, karavan 100 TL, Foça ilçesinde çadır ve karavan 75 TL, Seferihisar ilçesinde çadır kampı 75 TL, Dikili ilçesinde çadır kampı 70 TL, Çeşme ilçesinde çadır kampı 85 TL, Karaburun ilçesinde çadır kampı 70 TL olarak sıralanıyor. Menderes ilçesinde ise çadır başına 110 TL, karavan için 200 TL ücret alınıyor.
Aydın kamp alanlarında ise Kuşadası ilçesinde bulunan üç farklı tesisin fiyatları 60 ile 75 TL arasında değişirken karavan kampı için vatandaşların ortalama kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor.