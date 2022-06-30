İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor