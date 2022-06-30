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  4. Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi..

İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi..

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçlarını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi.. - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor

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İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi.. - Resim: 2

Ankette en yüksek farkı 18,4’le Mansur Yavaş atarken, en düşük farkı Kemal Kılıçdaroğlu 6,3 puanla atıyor.  Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

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İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi.. - Resim: 3

Yavaş mı, Erdoğan mı ?

Yavaş yüzde 54, Erdoğan yüzde 35,6, ‘protesto oy’ yüzde 5,6, kararsızlar yüzde 4,6, ‘fikrim yok’ yüzde 0,2.

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İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi.. - Resim: 4

İmamoğlu mu, Erdoğan mı ?

İmamoğlu yüzde 51,7, Erdoğan yüzde 37,7, ‘protesto oy’ yüzde 6, kararsızlar yüzde 4,3, ‘fikrim yok’ yüzde 0,3.

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