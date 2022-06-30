İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi..
MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor
1 / 10
Ankette en yüksek farkı 18,4’le Mansur Yavaş atarken, en düşük farkı Kemal Kılıçdaroğlu 6,3 puanla atıyor. Anketten çıkan sonuçlar şöyle:
2 / 10
Yavaş mı, Erdoğan mı ?
Yavaş yüzde 54, Erdoğan yüzde 35,6, ‘protesto oy’ yüzde 5,6, kararsızlar yüzde 4,6, ‘fikrim yok’ yüzde 0,2.
3 / 10
İmamoğlu mu, Erdoğan mı ?
İmamoğlu yüzde 51,7, Erdoğan yüzde 37,7, ‘protesto oy’ yüzde 6, kararsızlar yüzde 4,3, ‘fikrim yok’ yüzde 0,3.
4 / 10