İşte gerçek aşk! Hiç bir yerde aramayın; Türkiye'de bulundu!

Evliliklerinde 26 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Cengiz Akdemir, "Ben ortaokulu bitirdikten sonra bir elektrikçide çalışmaya başladım. O dönemlerde devlet okullar yapıyordu. Gölyaka ilçesinde bir okulda çalışırken Melahat'i gördüm ve etkilendim. O günden bu yıla toplamda 36 yıllık birlikteliğimiz var" dedi.