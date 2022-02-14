İşte gerçek aşk! Hiç bir yerde aramayın; Türkiye'de bulundu!
Sevgililer gününde gözleri yaşartan aşk Türkiye, Düzce'de bulundu... İş kazası geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalan talihsiz adamla, kendisini 26 yıldır "sırtında" taşıyan eşi arasındaki aşk görenleri ağlattı.
Düzce'de yaşayan Melahat Akdemir, geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan eşine 26 yıldır gözü gibi bakıyor.
Hayatını adadığı yol arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmayan Akdemir, hem sevgisiyle hem de fedakarlığıyla takdir topluyor.
Evliliklerinde 26 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Cengiz Akdemir, "Ben ortaokulu bitirdikten sonra bir elektrikçide çalışmaya başladım. O dönemlerde devlet okullar yapıyordu. Gölyaka ilçesinde bir okulda çalışırken Melahat'i gördüm ve etkilendim. O günden bu yıla toplamda 36 yıllık birlikteliğimiz var" dedi.
Evlendikten 4 ay sonra iş kazası geçirdiğini belirten Akdemir, "Kaza sonrası omurilik kemiğim kırıldı. 26 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlıyım. Allah razı olsun ki eşim var, o benim özrümü kapatıyor" diye konuştu.