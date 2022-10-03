İşte gerçekten ''UFO gören masum köylü''

Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda dronu görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.