İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,68 değer kazancıyla 1.320 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,69 artışla 8 bin 844 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2 bin 48 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 165 liraya çıktı.