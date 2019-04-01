İşte il il 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İşte resmi olmayan seçim sonuçlarına göre kazanan adaylar...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
MANSUR YAVAŞ KİMDİR ?
Mansur Yavaş (d. 23 Mayıs 1955, Beypazarı),Türk avukat ve siyasetçidir. 1999-2009 yılları arasında Beypazarı belediye başkanlığı yapmış olup, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı olmuştur. 2019 yerel seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı olarak yer almaktadır.
Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır/ Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.
Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı olmuş, fakat seçilememiştir/
18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup yüzde 51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödüller almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.
18 Nisan 2004 seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihli yerel seçimlerde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamlamıştır.
2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme gelmiş, 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilmiş, ancak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde seçimi çok az farkla kaybetmiştir.
17 Nisan 2016 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP adayı olarak belirlenmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Tunç Soyer kazandı.
TUNÇ SOYER KİMDİR ?
Ankara'da 1959 yılında doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak çalıştı. İsviçre Webster Koleji'nde 'Uluslararası İlişkiler' ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Avrupa Birliği' alanlarında yüksek lisans yaptı. Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2009- 2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.
Bitlis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?
Bitlis'te 1975 yılında dünyaya gelen Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Artvin Belediye Başkanlığını, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.
DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?
Demirhan Elçin, 30 Haziran 1960 tarihinde Artvin ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Artvin şehrinde tamamladı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Demirhan Elçin, 1989 ve 1994 tarihleri arasında Artvin Belediye Meclis Üyeliğine devam ederek, siyasi hayatının başlangıcını yapmıştır. CHP teşkilatında siyasi hayatına devam eden Demirhan Elçin, 2019 Artvin Belediye Başkanı olarak adaylığını koymuştur.