İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok
AK Parti'nin milletvekili aday listesi kesinleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almadı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 6 binin üzerinde aday adayı AK Parti listelerinden aday olabilmek için başvuruda bulundu.
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Temayül yoklamaları ve alt komisyon çalışmaları sonrası hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu.
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AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti. Peki hangi bakan hangi ilden aday gösterildi? Hangi bakanlar liste dışı kaldı? İşte AK Parti'nin il il milletvekili aday listesi...
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İKİ BAKAN LİSTEDE YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almadı.
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