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  4. İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok

İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok

AK Parti'nin milletvekili aday listesi kesinleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almadı.

İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok - Resim: 1

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 6 binin üzerinde aday adayı AK Parti listelerinden aday olabilmek için başvuruda bulundu.

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İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok - Resim: 2

Temayül yoklamaları ve alt komisyon çalışmaları sonrası hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu. 

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İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok - Resim: 3

AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti. Peki hangi bakan hangi ilden aday gösterildi? Hangi bakanlar liste dışı kaldı? İşte AK Parti'nin  il il milletvekili aday listesi... 

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İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok - Resim: 4

İKİ BAKAN LİSTEDE YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almadı.

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