İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası !
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:
Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta.
Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak.
Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün.
Ankara’dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo.
CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI
Bakan Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı.