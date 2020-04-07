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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 725'E YÜKSELDİ
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  3. 07 Nisan 2020 21:52

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta.

Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak.

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İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası !

Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün.

Ankara’dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo.

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İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası !

CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Bakan Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı.

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İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası !

Türkiye’deki toplam vaka sayısı 34 bin 109’a can kaybı ise 725’e yükselmiş oldu.

Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.

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