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  3. 21 Ocak 2021 21:21

İşte ilçe ilçe İstanbul'un yeni koronavirüs haritası

Son dakika haber: İstanbul'da alınan önlemler ile kıpkırmızı olan Hayat Eve Sığar yoğunluk haritası artık yeşermeye başladı. İşte İstanbul'un 39 ilçesinin az önce haritaya yansıyan son hali...

İşte ilçe ilçe İstanbul'un yeni koronavirüs haritası

Adalar

1/ 39
İşte ilçe ilçe İstanbul'un yeni koronavirüs haritası

Arnavutköy

2/ 39
İşte ilçe ilçe İstanbul'un yeni koronavirüs haritası

Ataşehir

3/ 39
İşte ilçe ilçe İstanbul'un yeni koronavirüs haritası

Avcılar

4/ 39
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