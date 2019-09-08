İşte ilk kareler! Suriye sınırında hareketli anlar
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 zırhlı araç, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusundan sınırı geçerek bölgede bekleyen ABD askeri konvoyuyla bir araya geldi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Ortak devriye öğlen saatlerinde sona erdi.
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cuma günü 3 ortak uçuş devriyesinin ardından bugün kara devriyesinin yapılacağını açıklamıştı.
KONVOYLA BULUŞTU Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.
GELİŞMELERİ DÜNYA TAKİP EDİYOR TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket edecek. Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu arada, sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor