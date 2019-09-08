İşte ilk kareler! Suriye sınırında hareketli anlar

GELİŞMELERİ DÜNYA TAKİP EDİYOR TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket edecek. Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu arada, sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor