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  3. 08 Eylül 2019 14:35

İşte ilk kareler! Suriye sınırında hareketli anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 zırhlı araç, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusundan sınırı geçerek bölgede bekleyen ABD askeri konvoyuyla bir araya geldi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Ortak devriye öğlen saatlerinde sona erdi.

İşte ilk kareler! Suriye sınırında hareketli anlar

Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cuma günü 3 ortak uçuş devriyesinin ardından bugün kara devriyesinin yapılacağını açıklamıştı.

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İşte ilk kareler! Suriye sınırında hareketli anlar

KONVOYLA BULUŞTU Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.

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İşte ilk kareler! Suriye sınırında hareketli anlar

GELİŞMELERİ DÜNYA TAKİP EDİYOR TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket edecek. Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu arada, sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor

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İşte ilk kareler! Suriye sınırında hareketli anlar

SEVKİYAT YAPILDI Ortak devriyenin başlamasından saatler önce Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy gece saatlerinde Akçakale'ye ulaştı. .

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