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  3. 06 Nisan 2020 13:15

İşte İspanya'da koronavirüs görülmeyen tek yer

Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası koronavirüs vakası görülmeyen tek bölge oldu.

İşte İspanya'da koronavirüs görülmeyen tek yer

Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'daki en fazla corona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da Covid-19'a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası.

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İşte İspanya'da koronavirüs görülmeyen tek yer

Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya'da corona virüsünün giremediği tek yer.

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İşte İspanya'da koronavirüs görülmeyen tek yer

Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağ'dan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri.

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İşte İspanya'da koronavirüs görülmeyen tek yer

Ancak corona virüsü salgının İspanya'da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya corona virüsünün girmesini engelledi.

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