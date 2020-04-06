İşte İspanya'da koronavirüs görülmeyen tek yer
Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası koronavirüs vakası görülmeyen tek bölge oldu.
Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'daki en fazla corona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da Covid-19'a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası.
Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya'da corona virüsünün giremediği tek yer.
Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağ'dan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri.