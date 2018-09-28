İşte İstanbul'da ilçe ilçe yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri
Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin ( İBB ) şirketi Otobüs AŞ kazandı. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşte ilçe ilçe ulaşım fiyatları...
Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin ( İBB ) şirketi Otobüs AŞ kazandı. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak.
İşte ilçe ilçe ulaşım fiyatları...
Beylikdüzü Tüyap
Mesafe (tek yön km)52
Sefer sıklığı (dakika)15
Yolculuk ücreti (TL)21
Araç sayısı15
Esenler Otogar
Mesafe (tek yön km)38
Sefer sıklığı (dakika)15
Yolculuk ücreti (TL)16
Araç sayısı12