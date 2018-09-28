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  3. 28 Eylül 2018 09:14

İşte İstanbul'da ilçe ilçe yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri

Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin ( İBB ) şirketi Otobüs AŞ kazandı. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşte ilçe ilçe ulaşım fiyatları...

İşte İstanbul'da ilçe ilçe yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri

Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin ( İBB ) şirketi Otobüs AŞ kazandı. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak.

İşte ilçe ilçe ulaşım fiyatları...

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İşte İstanbul'da ilçe ilçe yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri

Beylikdüzü Tüyap

Mesafe (tek yön km)52
Sefer sıklığı (dakika)15
Yolculuk ücreti (TL)21
Araç sayısı15

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İşte İstanbul'da ilçe ilçe yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri

Esenler Otogar

Mesafe (tek yön km)38
Sefer sıklığı (dakika)15
Yolculuk ücreti (TL)16
Araç sayısı12

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İşte İstanbul'da ilçe ilçe yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri

Bakırköy

Mesafe (tek yön km)44
Sefer sıklığı (dakika)10
Yolculuk ücreti (TL)18
Araç sayısı19

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