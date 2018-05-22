SON DAKİKA
REKORLARA DOYMAYAN DOLAR VE EURO GÜNE BÖYLE BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Mayıs 2018 08:00

İşte İYİ Parti milletvekili aday listesi

İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İşte Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin 600 kişilik milletvekili aday listesinde yer alan isimler...

İşte İYİ Parti milletvekili aday listesi

1/ 21
İşte İYİ Parti milletvekili aday listesi

2/ 21
İşte İYİ Parti milletvekili aday listesi

3/ 21
İşte İYİ Parti milletvekili aday listesi

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM