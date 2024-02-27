İşte Japonların ''tasarruf'' sırrı Kakeibo yöntemi

1. Ne kadar param var?

Her aya, beklenen para çıkışlarınızı para girişlerinizden çıkararak ne kadar bir parasal beklentiniz bulunduğunu günlüğe kaydederek başlayın. Çıkışlarınızı ‘zorunluluklar’ ve ‘istekler’ olarak sınıflandırın ve aralarındaki farkı idrek edin. İsteklenizi harcama seçeneklerinizi azaltma fırsatları olarak düşünün.