İşte Japonların ''tasarruf'' sırrı Kakeibo yöntemi
Japoncada ‘kakeibo’, para günlüğü anlamına geliyor. Yöntem 100 yılı aşkın bir süredir kullanılıyor.
Kakeibo’nun öncülüğünü Japonya’nın ilk kadın gazetecisi Hani Motoko yapmış. Çıkış noktası kadınları mali açıdan özgürleştirmek. Zihni meşgul etmenin ötesinde bir teknik bu; angarya benzeri bir mali takiple karıştırılmamalı.
Amaç gelir ve giderlerinizi günlüğe kaydederken bir öz farkındalık yaratmak. Kakeibo, harcama ve tasarruf alışkanlıklarınızla yüzleşmenizi ve neleri değiştirmek ve geliştirmek istediğinize karar vermenizi sağlıyor. Artan farkındalığınız, parayla ilişkinizin kökeninde yatan inanç, davranış ve tetikleyicileri ortaya çıkarmanıza ve neyi değiştirmeniz gerektiğini anlamanıza yarıyor.
Kakeibo nasıl yapılır?
Kakeibo, tasarruf ve harcamalarınızı değerlerinizle uyumlu hale getirme sürecinde sizi desteklemek için her ay üç temel soru üzerine düşünmenizi öngörüyor. Bu üç soru şunlar:
1. Ne kadar param var?
Her aya, beklenen para çıkışlarınızı para girişlerinizden çıkararak ne kadar bir parasal beklentiniz bulunduğunu günlüğe kaydederek başlayın. Çıkışlarınızı ‘zorunluluklar’ ve ‘istekler’ olarak sınıflandırın ve aralarındaki farkı idrek edin. İsteklenizi harcama seçeneklerinizi azaltma fırsatları olarak düşünün.