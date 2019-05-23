İşte kamikaze insansız kara aracı: Delü

"Demirhan Türkiye'nin en büyüğü"



Demirhan'ın Türkiye'nin en büyük silahlı insansız kara aracı olduğunu belirten Coşkun, araçta yerli bir dizel motor kullandıklarını vurguladı.



Araçta ASELSAN'ın 12,7 millimetre uçaksavar takılı Sarp silah sistemini kullandıklarını anlatan Coşkun, "Yürür sistemlerimizi mobilizasyonu artsın diye tankları baz alarak yaptık. Aracın tasarım ve yazılımı bize ait. İletişimi 3 kilometreden sağlayabiliyoruz, görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyoruz. Tasarımı gelecek mermileri absorbe edecek şekilde yaptık. Motorun yer aldığı arka kısma roket saldırısı gibi tehditlere karşı kafes zırh koyduk. İletişim ve komuta kontrol sistemlerini de kendimiz yerli geliştirdik." dedi.