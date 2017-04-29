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  3. 29 Nisan 2017 22:53

İşte kamudaki son ihraçlar

Son yayınlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraç edilen personelin tam listesi şöyle:

İşte kamudaki son ihraçlar

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İşte kamudaki son ihraçlar

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İşte kamudaki son ihraçlar

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İşte kamudaki son ihraçlar

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