İşte Kim Jong-un'un sakladığı sırları
Kuzey Kore liderinin "zevk treni" çok konuşuldu. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün..
Kuzey Kore liderinin "zevk treni" çok konuşuldu. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün..
Örneğin Hitler, II. Dünya Savaşı'nın büyük bölümü boyunca mobil karargah olarak kullandığı, uçaksavar silahlarıyla donatılmış ve zırhlı bir canavar olarak nitelendirilebilecek "Amerika"ya sahipti. Mussolini ve Stalin'in de uzun mesafelerde seyahatlerinde kullandığı lüks trenleri vardı. .
Öyleyse, "dünyanın son eski moda despotlarından biri" olarak nitelendirilebilecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, statü sembolü olarak gördüğü treninin, kendi eşsiz ve benzersiz versiyonuyla seyahat etmesi sürpriz sayılmaz.