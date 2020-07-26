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  3. 26 Temmuz 2020 23:26

İşte Kim Jong-un'un sakladığı sırları

Kuzey Kore liderinin "zevk treni" çok konuşuldu. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün..

İşte Kim Jong-un'un sakladığı sırları

Kuzey Kore liderinin "zevk treni" çok konuşuldu. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün..

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İşte Kim Jong-un'un sakladığı sırları

Örneğin Hitler, II. Dünya Savaşı'nın büyük bölümü boyunca mobil karargah olarak kullandığı, uçaksavar silahlarıyla donatılmış ve zırhlı bir canavar olarak nitelendirilebilecek "Amerika"ya sahipti. Mussolini ve Stalin'in de uzun mesafelerde seyahatlerinde kullandığı lüks trenleri vardı. .

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İşte Kim Jong-un'un sakladığı sırları

Öyleyse, "dünyanın son eski moda despotlarından biri" olarak nitelendirilebilecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, statü sembolü olarak gördüğü treninin, kendi eşsiz ve benzersiz versiyonuyla seyahat etmesi sürpriz sayılmaz.

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İşte Kim Jong-un'un sakladığı sırları

Ve şimdi bu trenin, Kuzey Kore lideri hakkında hayati bir ipucu sağlayabileceği düşünülüyor. .

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