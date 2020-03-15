İşte koronavirüs tedbirleri: Türkiye, 17 ülkeye kapılarını kapattı

Ayrıca son 14 gün içinde bu ülkelerden birinde bulunmuş olanların Türkiye'ye girişi de yasak. Türk vatandaşları ise 14 gün gözlem sonuçlara göre gerekirse de karantina altında olacaklar ..



Türkiye Gürcistan arasındaki Sarp sınır kapısından yolcu giriş çıkışı da yasaklandı. Kapı geçici bir süre için karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldı.