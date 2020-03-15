İşte koronavirüs tedbirleri: Türkiye, 17 ülkeye kapılarını kapattı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 ülkeye hava ve kara sınırları kapatıldı. Uçuşların durdurulduğu 11 ülkedeki öğrenci ve turistlere dönüş için 18 Mart'a kadar süre verildi. Türkiye'ye gelenler ise 14 gün karantinada tutuluyor.
Corona virüs önlemleri kapsamında 17 ülkeye sınırlar kapatıldı. Son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesinde alındı. Liderler iki ülke arasıdaki kara ve hava yolu ulaşımın geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.
Virüsün yayılmaya başlamasının ardından 3 Şubat'ta Çin, 23 Şubat'ta İran, 29 Şubat'ta da Irak, İtalya ve Güney Kore ile uçuşlar yasaklandı.
Son olarak da Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruldu.
YURTDIŞINDAN GELECEKLERE KARANTİNA ŞARTI
Bu ülkelerle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan'daki Türk vatandaşı öğrenci ve turistler 17 Mart salı günü lokal saatle 24.00'e kadar, 14 gün karantina şartıyla ülkeye dönüş yapabilecekler. Tahliyelerin Türkiye'den gönderilecek uçaklarla yapılması planlanıyor.
Uçuş yasağı olan ülkelerden gelen yabancılar kara sınır kapılarından da Türkiye'ye alınmayacak.
Ayrıca son 14 gün içinde bu ülkelerden birinde bulunmuş olanların Türkiye'ye girişi de yasak. Türk vatandaşları ise 14 gün gözlem sonuçlara göre gerekirse de karantina altında olacaklar ..
Türkiye Gürcistan arasındaki Sarp sınır kapısından yolcu giriş çıkışı da yasaklandı. Kapı geçici bir süre için karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldı.