İşte koronavirüse karşı en etkili ilacın adı! Riski yüzde 87 azaltıyor
Koronavirüse karşı ilaç geliştirmek için çalışma yürüten bilim insanları, dünyaya umut olacak sonuçları ilk kez paylaştı.
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen, dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.
Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı ve bu sayede pek çok hayat kurtarıldı. Ancak uzmanlar aşı ile birlikte virüse karşı etkili bir ilacın bulunması gerektiğinin altını çiziyor.