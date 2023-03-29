İşte kulislerde konuşulan asgari ücret zammı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte kulislerdeki zam oranı da belli oldu.
AK Parti'nin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu.
Gazetecilerin asgari ücrete ara zam sorusuna da yanıt veren Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı teyit ederek "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" dedi.
ARA ZAM SİNYALİ AYLAR ÖNCE VERİLMİŞTİ
Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının da sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.
10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR
Kulislerde gelen son haberlere göre, asgari ücret seçim önce yapılacak bir ara zam ile 10 bin liranın üzerine çıkabilir.