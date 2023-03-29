İşte kulislerde konuşulan asgari ücret zammı

ARA ZAM SİNYALİ AYLAR ÖNCE VERİLMİŞTİ

Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının da sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.