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İşte kulislerde konuşulan asgari ücret zammı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte kulislerdeki zam oranı da belli oldu.

İşte kulislerde konuşulan asgari ücret zammı - Resim: 1

AK Parti'nin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu.

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İşte kulislerde konuşulan asgari ücret zammı - Resim: 2

Gazetecilerin asgari ücrete ara zam sorusuna da yanıt veren Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı teyit ederek "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" dedi.

 

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İşte kulislerde konuşulan asgari ücret zammı - Resim: 3

ARA ZAM SİNYALİ AYLAR ÖNCE VERİLMİŞTİ

Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının da sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.

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İşte kulislerde konuşulan asgari ücret zammı - Resim: 4

10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Kulislerde gelen son haberlere göre, asgari ücret seçim önce yapılacak bir ara zam ile 10 bin liranın üzerine çıkabilir. 

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