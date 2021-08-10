İşte küresel ısınmanın yok edeceği ülkeler

BEKLENİLEN TÜM FELAKETLER DAHA YAKIN BİR TARİHTE GERÇEKLEŞECEK

Fiji'nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi ve daimi temsilcisi Satyendra Prasad, "IPCC raporu çok endişe verici. Pasifik'te deniz seviyesinin yükselmesi, alçak arazilerin kaybı ve yüzyılın sonunda tüm ülkelerin ortadan kaybolma ihtimali gibi düşündüğümüz bazı felaket senaryolarını ortaya koyuyor. Ancak, yeni rapora göre, beklediğimiz her şey daha yakın bir zamanda gerçekleşecek” dedi.