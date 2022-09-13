İşte madde madde sosyal konut projesi: Başvuru tarihleri, fiyatlar, şartlar!

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmaması gerekiyor. İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18 bin TL, yurt genelinde 16 bin TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç), bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması, başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Genç kategorisine 14.09.1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.