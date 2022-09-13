İşte madde madde sosyal konut projesi: Başvuru tarihleri, fiyatlar, şartlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı sosyal konut projesinin tüm ayrıntıları belli oldu. İşte madde madde sosyal konut projesi: Başvuru tarihleri, fiyatlar, şartlar!
ARSALAR İÇİN ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?
350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)
Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)
500 BİN KONUT
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 500 bin konut, 250 bin alt yapılı konut arsası, 50 bin iş yeri yapılacak. Proje 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Projenin çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açması bekleniyor. Kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak. 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi nedeniyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.
KONUT BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmaması gerekiyor. İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18 bin TL, yurt genelinde 16 bin TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç), bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması, başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Genç kategorisine 14.09.1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
EVLER NASIL OLACAK?
Evler, yerel ve yatay mimari şeklinde, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli olacak, iklim dostu malzemeler kullanılacak, yenilenebilir enerji sistemi ile yapılacak.