İşte madde madde yeni koronavirüs kararları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs salgını ve salgının ekonomiye etkileriyle mücadele gündemiyle toplandı. Dört saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.
1- YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAK KISITLAMASI
1- Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
2- KİRA DÜZENLEMESİ
Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran 2021'e kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.
3-KDV İNDİRİMİ
Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.