İşte madde madde yeni koronavirüs kararları

2- KİRA DÜZENLEMESİ

Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.



Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran 2021'e kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.



