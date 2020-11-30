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İŞTE 15 MADDEDE YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI
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  3. 30 Kasım 2020 23:45

İşte madde madde yeni koronavirüs yasakları

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları tek tek açıkladı. Erdoğan'dan birkaç saat sonra da İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni yasaklarla ilgili genelgeyi gönderdi. Peki yeni kısıtlamalar neler? Kısıtlamalar ne zaman başlayacak? İşte madde madde yeni yasaklar...

İşte madde madde yeni koronavirüs yasakları

Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan tam 2 hafta önce koronavirüsle mücadele için bir dizi tedbir açıklamıştı. Ancak yeni hasta ve can kayıpları geçen süreçte 2 katına çıktı. Bu durum karşısında kısıtlamaların kapsamı genişletildi. İşte hem kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar hem de İçişleri Bakanlığı tarafından bu kararlara ilişkin açıklanan genelgenin ayrıntıları...

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İşte madde madde yeni koronavirüs yasakları

1- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

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İşte madde madde yeni koronavirüs yasakları

2- Sokak kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

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İşte madde madde yeni koronavirüs yasakları

3- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

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