İşte madde madde yeni koronavirüs yasakları

Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan tam 2 hafta önce koronavirüsle mücadele için bir dizi tedbir açıklamıştı. Ancak yeni hasta ve can kayıpları geçen süreçte 2 katına çıktı. Bu durum karşısında kısıtlamaların kapsamı genişletildi. İşte hem kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar hem de İçişleri Bakanlığı tarafından bu kararlara ilişkin açıklanan genelgenin ayrıntıları...

