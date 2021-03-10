İşte Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler
Bugün İslam alemi mübarek Miraç Kandili'ni kutlayacak. Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları sizler için derledik.
Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Miraç Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihleri ve zikirleri bilmek gereklidir;
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym." Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;
100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istiğfar, 100 defa salâvat-ı serîfe okunur.
BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR
Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)