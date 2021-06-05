İşte Necati Şaşmaz'ın 'tarikatın gelecekteki lideri' denilen oğlu Ali Nadir Şaşmaz
Geçtiğimiz günlerde Necati Şaşmaz'ın boşandığı eşi Nagehan Kaşıkçı "Oğlumu tarikatın gelecekteki lideri olarak görüyorlar" iddiasını ortaya atmıştı. İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz...
Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde boşandığı eski eşi Nagehan Kaşıkçı, yaptığı açıklamalar ile gündemde. Kaşıkçı'nın bugün 8 yaşında olan oğullarının tarikatin gelecekteki lideri olarak görüldüğünü açıklamasının ardından çiftin oğulları merak konusu oldu.
Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davası sürüyor. Kaşıkçı, davada Şaşmaz'ın kendisini 'mehdi olarak gördüğünü' belirterek Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu. Söz konusu video gündem oldu.
"TARİKAT VELİAHTI"
Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı'nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.'nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetti.
İsmail Saymaz'a konuşan Nagehan Kaşıkçı, oğlunun babaannesi tarafından Kadiri tarikatına götürüldüğünü, bu durumun ayrılık döneminde sürdüğünü ve anne olarak çok kaygılandığını anlattı.