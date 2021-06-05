İşte Necati Şaşmaz'ın 'tarikatın gelecekteki lideri' denilen oğlu Ali Nadir Şaşmaz

"TARİKAT VELİAHTI"

Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı'nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.'nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetti.