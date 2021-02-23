İşte normalleşmeye yakın iller

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ VAKA YOĞUNLUĞU KORKUTUYOR

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı. NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçeceğimiz "Yerinde Karar" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'da 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.