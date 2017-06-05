İşte o terörist ! Avrupa'nın göbeğinde şok görüntüler

Londra’da cumartesi gecesi 7 kişinin ölümüne 50 kişinin yaralnamasına neden olan terör saldırısının başında olan isim ortaya çıktı.Kod adı ‘Abz’ olan 27 yaşındaki saldırgan Londra’nın doğusunda bulunan Barking’te yaşıyor. Evli ve 2 küçük çocuğu var.