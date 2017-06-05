İşte o terörist ! Avrupa'nın göbeğinde şok görüntüler
Londra saldırısının elebaşı olduğu iddia edilen teröristin DEAŞ bayrağına secde ettikleri görüntüler ortaya çıktı.
Londra’da cumartesi gecesi 7 kişinin ölümüne 50 kişinin yaralnamasına neden olan terör saldırısının başında olan isim ortaya çıktı.Kod adı ‘Abz’ olan 27 yaşındaki saldırgan Londra’nın doğusunda bulunan Barking’te yaşıyor. Evli ve 2 küçük çocuğu var.
İngiliz medyasının saldırının elebaşı olarak gösterdiği adamla ilgili geçtiğimiz yıl Channel 4 kanalı tarafında çekilen ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ‘Abz’ terör örgütü DEAŞ'in bayrağı ile etrafındaki kalabalıkla birlikte Londra’da bir parkta herkesin gözü önünde namaz kılıyor.
Abz kod adlı kişi önce bir çantanın üzerine DEAŞ bayrağını yerleştiriyor. Ardından arkasına aldığı kalabalık eşliğinde DEAŞ bayrağına doğru secde ederek namaz kılıyorlar.