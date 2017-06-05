  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Haziran 2017 12:33

İşte o terörist ! Avrupa'nın göbeğinde şok görüntüler

Londra saldırısının elebaşı olduğu iddia edilen teröristin DEAŞ bayrağına secde ettikleri görüntüler ortaya çıktı.

İşte o terörist ! Avrupa'nın göbeğinde şok görüntüler

Londra’da cumartesi gecesi 7 kişinin ölümüne 50 kişinin yaralnamasına neden olan terör saldırısının başında olan isim ortaya çıktı.Kod adı ‘Abz’ olan 27 yaşındaki saldırgan Londra’nın doğusunda bulunan Barking’te yaşıyor. Evli ve 2 küçük çocuğu var.

1/ 10
İşte o terörist ! Avrupa'nın göbeğinde şok görüntüler

İngiliz medyasının saldırının elebaşı olarak gösterdiği adamla ilgili geçtiğimiz yıl Channel 4 kanalı tarafında çekilen ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ‘Abz’ terör örgütü DEAŞ'in bayrağı ile etrafındaki kalabalıkla birlikte Londra’da bir parkta herkesin gözü önünde namaz kılıyor.

2/ 10
İşte o terörist ! Avrupa'nın göbeğinde şok görüntüler

Abz kod adlı kişi önce bir çantanın üzerine DEAŞ bayrağını yerleştiriyor. Ardından arkasına aldığı kalabalık eşliğinde DEAŞ bayrağına doğru secde ederek namaz kılıyorlar.

3/ 10
İşte o terörist ! Avrupa'nın göbeğinde şok görüntüler

Polis söz konusu kişinin önce bir minibüsle kalabalığın arasına dalan ardından önüne geleni bıçaklayan 3 saldırganı bu eylemlerde yöneten kişi olduğunu düşünüyor.

4/ 10