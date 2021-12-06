İşte Omicron varyantı hakkında merak edilen her şey!

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Omicron varyantı şu anda 38 ülkede tespit edildi, ancak bu ülkelerin hiçbirinde henüz ölüm bildirilmedi. ABD ve Avustralya, varyant vakalarının ithal edilenlerin aksine, yerel olarak aktarıldığını onaylayan en son ülkeler oldu. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, İngiltere'de 75 Covid-19 Omicron varyantı vakasının daha tespit edildiğini ve toplam teyit edilen vaka sayısının 104'e çıktığını duyurdu.