İşte ordusuna en çok yatırım yapan ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?
Son dönemde yaşanan gerilimler ülkeleri askeri güçlerini artırmak için ciddi yatırım yapmaya itiyor. İşte ülkesine en çok yatırım yapan ülkeler...
Son dönemde yaşanan gerilimler ülkeleri askeri güçlerini artırmak için ciddi yatırım yapmaya itiyor. Ülke savunmasını sağlayabilmek için ordulara ciddi kaynak ayıran devletler arasında Türkiye de yer alıyor. Peki, dünyada ordusu için en fazla harcama yapan ülke hangisi? Türkiye kaçıncı sırada.ABD
740 Milyar Dolar
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ABD
740 Milyar Dolar
2 / 21
Çin
178 Milyar Dolar
3 / 21
Hindistan
73 Milyar Dolar
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