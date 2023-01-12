İşte partilerin 2018'den 2023'e ve 2022'den 2023'e oy değişimleri
ORC Araştırma, Haziran 2018 genel seçim sonuçları ile Ocak 2023 arasındaki oy kıyaslamalarını yayımladı. İşte o anketin sonuçları...
ORC Araştırma, Haziran 2018 genel seçim sonuçları ile Ocak 2023 arasındaki oy kıyaslamalarıyla birlikte 2022 Ocak ayı ile 2023 Ocak ayı kıyaslamalarını yayımladı.
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Buna göre; 2018 seçimlerine göre AK Parti yüzde 10.6, oy kaybederken, MHP yüzde 4,9 oy kaybetti.
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CHP yüzde 0,9, İYİ Parti ise yüzde 9,1 oy artışı yaşadı.
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Bu sonuçlara göre; Cumhur İttifakı yüzde 15.5 oranında düşüş yaşarken, Millet İttifakı yüzde 10 oranında artış gösterdi.
İşte parti parti seçim anketinin sonuçları:
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