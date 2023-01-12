  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İşte partilerin 2018'den 2023'e ve 2022'den 2023'e oy değişimleri

İşte partilerin 2018'den 2023'e ve 2022'den 2023'e oy değişimleri

ORC Araştırma, Haziran 2018 genel seçim sonuçları ile Ocak 2023 arasındaki oy kıyaslamalarını yayımladı. İşte o anketin sonuçları...

İşte partilerin 2018'den 2023'e ve 2022'den 2023'e oy değişimleri - Resim: 1

ORC Araştırma, Haziran 2018 genel seçim sonuçları ile Ocak 2023 arasındaki oy kıyaslamalarıyla birlikte 2022 Ocak ayı ile 2023 Ocak ayı kıyaslamalarını yayımladı.

1 / 8
İşte partilerin 2018'den 2023'e ve 2022'den 2023'e oy değişimleri - Resim: 2

Buna göre; 2018 seçimlerine göre AK Parti yüzde 10.6, oy kaybederken, MHP yüzde 4,9 oy kaybetti.

2 / 8
İşte partilerin 2018'den 2023'e ve 2022'den 2023'e oy değişimleri - Resim: 3

CHP yüzde 0,9, İYİ Parti ise yüzde 9,1 oy artışı yaşadı. 

3 / 8
İşte partilerin 2018'den 2023'e ve 2022'den 2023'e oy değişimleri - Resim: 4

Bu sonuçlara göre; Cumhur İttifakı yüzde 15.5 oranında düşüş yaşarken, Millet İttifakı yüzde 10 oranında artış gösterdi. 

İşte parti parti seçim anketinin sonuçları:

4 / 8