İşte Rusya'nın işgal marifeti: Taş üstünde taş kalmadı!
Ukrayna topraklarına yönelik işgal harekatını yaklaşık 1 yıldır sürdüren Rusya'nın tamamının kontrol altına alındığını açıkladığı, Ukrayna toprağı Soledar'daki yıkım ortaya çıktı.
Rusya, Ukrayna`nın kritik bölgesi Soledar`da kontrolü sağladı. Bölge ağır çatışmalara sahne oldu
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Daha önceki görüntülerle karşılaştırıldığında, Soledar`da yıkılan yapılar arasında bir okul ve birkaç tarım binasının yer aldığı görülüyor.
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Soledar`ın stratejik önemi askeri analistler tarafından tartışılıyor, ancak Rusya kasaba üzerinde tam kontrol sağlamayı başarırsa, bu Kremlin için sembolik bir zafer olacak.
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Ukrayna Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve Wagner güçlerinin Ukrayna savunmasını kırmada başarılı olamadığını söyledi.
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