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  4. İşte Rusya'nın işgal marifeti: Taş üstünde taş kalmadı!

İşte Rusya'nın işgal marifeti: Taş üstünde taş kalmadı!

Ukrayna topraklarına yönelik işgal harekatını yaklaşık 1 yıldır sürdüren Rusya'nın tamamının kontrol altına alındığını açıkladığı, Ukrayna toprağı Soledar'daki yıkım ortaya çıktı.

İşte Rusya'nın işgal marifeti: Taş üstünde taş kalmadı! - Resim: 1

Rusya, Ukrayna`nın kritik bölgesi Soledar`da kontrolü sağladı. Bölge ağır çatışmalara sahne oldu

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İşte Rusya'nın işgal marifeti: Taş üstünde taş kalmadı! - Resim: 2

Daha önceki görüntülerle karşılaştırıldığında, Soledar`da yıkılan yapılar arasında bir okul ve birkaç tarım binasının yer aldığı görülüyor.

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İşte Rusya'nın işgal marifeti: Taş üstünde taş kalmadı! - Resim: 3

Soledar`ın stratejik önemi askeri analistler tarafından tartışılıyor, ancak Rusya kasaba üzerinde tam kontrol sağlamayı başarırsa, bu Kremlin için sembolik bir zafer olacak.

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İşte Rusya'nın işgal marifeti: Taş üstünde taş kalmadı! - Resim: 4

Ukrayna Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve Wagner güçlerinin Ukrayna savunmasını kırmada başarılı olamadığını söyledi.

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