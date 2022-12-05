İşte sadece kimlikle girebileceğiniz muhteşem ülkeler
Vize ve pasaport derdiyle uğraşmadan şehir değiştirir gibi yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için sadece kimlikle gidilebilecek ülkeleri derledik.
SIRBİSTAN
Belgrad, son zamanlarda vizesiz Balkanlar turu yapmak isteyen bir çok seyahatseverin uğrak noktası.
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BOSNA HERSEK
Bosna Hersek ülkemizden vize istemeyen bazı ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilebilecek.
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GÜRCİSTAN
Gürcistan’a seyahat edecek vatandaşlar 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
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MOLDOVA
Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.
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