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İşte sadece kimlikle girebileceğiniz muhteşem ülkeler

Vize ve pasaport derdiyle uğraşmadan şehir değiştirir gibi yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için sadece kimlikle gidilebilecek ülkeleri derledik.

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SIRBİSTAN

Belgrad, son zamanlarda vizesiz Balkanlar turu yapmak isteyen bir çok seyahatseverin uğrak noktası. 

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İşte sadece kimlikle girebileceğiniz muhteşem ülkeler - Resim: 2

BOSNA HERSEK 

Bosna Hersek ülkemizden vize istemeyen bazı ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilebilecek.

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İşte sadece kimlikle girebileceğiniz muhteşem ülkeler - Resim: 3

GÜRCİSTAN

Gürcistan’a seyahat edecek vatandaşlar 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. 

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İşte sadece kimlikle girebileceğiniz muhteşem ülkeler - Resim: 4

MOLDOVA

Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.

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