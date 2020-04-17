İşte sağlıkçıların korona ile mücadeleleri
Toplum sağlığı için her dönem özveriyle çalışan sağlık çalışanlarından paramedik ve acil tıp teknisyenleri koronavirüs salgını ile mücadelede üstlendikleri görevle önemli rol oynuyor.
Ambulansla hastaya ilk ulaşan, sağlık personeli olmaları nedeniyle pandemi ile savaşta ön cephede yer alan sağlık neferleri, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren yaşadıklarını anlattı.
Caddelerden her geçişinde duyulan siren sesiyle insanın içinde buruk bir hüzün bırakan ambulansta, insanların sağlığına kavuşması için çaba sarf eden ambulans sürücüsü, paramedik ve acil tıp teknisyenleri, koruyucu elbiseleri, gözlük, eldiven ve maskesini takarak tedbirlerini alarak görevlerine devam ediyor. Komuta merkezinden iletilen her hastaya ilk yardımı gerçekleştirdikten sonra, bir an önce hastaneye götürmeyi amaçlayan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, her vaka sonrası ambulansları dezenfekte işlemi yapıp, başka canlar da kurtarmak için istasyonlarında bekliyor.
Koronavirüs nedeniyle görev ve sorumlulukları kat kat artan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, ailesini korumak için sevdiklerinden de uzak kaldı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla çocuklarından bir aya yakın süredir ayrı kalan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, telefonla görüntülü görüşme yaparak aileleriyle hasret gideriyor. Gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarına duyduğu özlem yüzlerine yansıyan hüzünden, yorgunlukları da maskelerin izinden belli oluyor. Koruyucu tedbirleri ihmal etmeyen sağlık çalışanları, Antalya'nın sıcak havasında tulumun terletmesi, maskenin de buğulanması gibi zorluklar yaşıyor.
İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Melike Şengül Erol, Antalya Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi bünyesinde doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücü olmak üzere 850 personelin görev yaptığını anlattı. Halk sağlığı için aralıksız hizmet vermeye devam ettiklerini dile getiren Erol, "Komuta Kontrol Merkezimize gelen çağrılarda koronavirüs şüphesi belirtildiğinde, hastaya gidecek ekibimiz hazırlıklarını yapıyor. Sahadaki arkadaşlarımız kişisel koruyucu ekipmanlarını giyerek hastaya ilk müdahaleyi gerçekleştirip, hastanenin ilgili birimine sevkini yapıyor. Sonrasında ambulansımızın özel alanda dezenfeksiyonu gerçekleştirilip, her zaman sonraki hasta için temiz bir durumda göreve hazır bekliyor" diye konuştu.