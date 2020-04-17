İşte sağlıkçıların korona ile mücadeleleri

Caddelerden her geçişinde duyulan siren sesiyle insanın içinde buruk bir hüzün bırakan ambulansta, insanların sağlığına kavuşması için çaba sarf eden ambulans sürücüsü, paramedik ve acil tıp teknisyenleri, koruyucu elbiseleri, gözlük, eldiven ve maskesini takarak tedbirlerini alarak görevlerine devam ediyor. Komuta merkezinden iletilen her hastaya ilk yardımı gerçekleştirdikten sonra, bir an önce hastaneye götürmeyi amaçlayan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, her vaka sonrası ambulansları dezenfekte işlemi yapıp, başka canlar da kurtarmak için istasyonlarında bekliyor.

