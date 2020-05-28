İşte salgında 2 metrelik mesafenin yeterli olmadığının kanıtı!
Dünya genelinde 5.7 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili her geçen gün bilim insanları yeni keşiflerde bulunuyor. Koronavirüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe önerilirken, DSÖ mesafenin 2 metre olmasını istemişti. Bilim insanları hazırladıkları yeni makalede DSÖ'nün önerisinin kapalı alanlarda işe yaramadığını kanıtladı.
Dünya genelinde 5.7 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili her geçen gün bilim insanları yeni keşiflerde bulunuyor.
Koronavirüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe önerilirken, DSÖ mesafenin 2 metre olmasını istemişti.
Bilim insanları hazırladıkları yeni makalede DSÖ'nün önerisinin kapalı alanlarda işe yaramadığına dair kanıtlar bulduklarını belirtti.