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  3. 28 Mayıs 2020 11:15

İşte salgında 2 metrelik mesafenin yeterli olmadığının kanıtı!

Dünya genelinde 5.7 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili her geçen gün bilim insanları yeni keşiflerde bulunuyor. Koronavirüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe önerilirken, DSÖ mesafenin 2 metre olmasını istemişti. Bilim insanları hazırladıkları yeni makalede DSÖ'nün önerisinin kapalı alanlarda işe yaramadığını kanıtladı.

İşte salgında 2 metrelik mesafenin yeterli olmadığının kanıtı!

Dünya genelinde 5.7 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili her geçen gün bilim insanları yeni keşiflerde bulunuyor.

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İşte salgında 2 metrelik mesafenin yeterli olmadığının kanıtı!

Koronavirüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe önerilirken, DSÖ mesafenin 2 metre olmasını istemişti.

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İşte salgında 2 metrelik mesafenin yeterli olmadığının kanıtı!

Bilim insanları hazırladıkları yeni makalede DSÖ'nün önerisinin kapalı alanlarda işe yaramadığına dair kanıtlar bulduklarını belirtti.

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İşte salgında 2 metrelik mesafenin yeterli olmadığının kanıtı!

2 METRE SOSYAL MESAFE YETERLİ Mİ?
Tayvan Ulusal Sun Yat-sen Üniversitesi'nden Chia Wng ve California Üniversitesi'nden Kimberly Prather ve Dr. Robert Schooley bir makale hazırladı.

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