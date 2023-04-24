İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları
14 Mayıs günü yapılacak olan genel seçimlerde yarışacak partilerin Twitter takipçi sayıları merak konusu olmuştu. İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları...
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs günü yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesini yayımladı.
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Peki oy pusulasında yer almaya hak kazanan partilerin Twitter'daki takipçi sayıları kaç?
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Adalet Birlik Partisi @adaletbirlikpar
1.056 Takipçi
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Adalet Partisi @ApGenelMerkez
1.816 Takipçi
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