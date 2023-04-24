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İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları

14 Mayıs günü yapılacak olan genel seçimlerde yarışacak partilerin Twitter takipçi sayıları merak konusu olmuştu. İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları...

İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs günü yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesini yayımladı. 

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İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları - Resim: 2

Peki oy pusulasında yer almaya hak kazanan partilerin Twitter'daki takipçi sayıları kaç?

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İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları - Resim: 3

Adalet Birlik Partisi @adaletbirlikpar

1.056 Takipçi

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İşte seçime girecek partilerin Twitter takipçi sayıları - Resim: 4

Adalet Partisi @ApGenelMerkez

1.816 Takipçi

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