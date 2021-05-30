İşte Sedat Peker'in son videosunda bahsettiği Suriye'ye giden o yardımlar
Suç örgütü lideri Sedat Peker 8. videosunu yayınladı. Peker, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği yardımlarlailgili açıklamalarda bulundu. Peker bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT tarafından organize edildiğini söyledi. Giden silahların El Nusra’ya gittiğini söyleyen Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” dedi.
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