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İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali

Henüz 2 yaşındayken sigara bağımlısı olan bebeğin son hali görüntülendi.

İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali - Resim: 1

Endonezya'da dünyaya gelen bir çocuk olan Ardi Rizal henüz 2 yaşındayken sigara bağımlısı oldu. Dünya onu sigara içen bebek olarak tanımıştı.

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İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali - Resim: 2

Ardi'nin fotoğraflarının yayınlanmasıyla birlikte tüm dünya onun sağlığından endişe etmişti çünkü Ardi günde 40 tane sigara içiyordu.

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İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali - Resim: 3

2013 yılında zararlı alışkanlığından kurtulan Rizal bu kez de hızla kilo aldı.

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İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali - Resim: 4

Sürekli hamburger yemek isteyen Ardi, daha beş yaşındayken 24 kiloya ulaştı.

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