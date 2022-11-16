İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali
Henüz 2 yaşındayken sigara bağımlısı olan bebeğin son hali görüntülendi.
Endonezya'da dünyaya gelen bir çocuk olan Ardi Rizal henüz 2 yaşındayken sigara bağımlısı oldu. Dünya onu sigara içen bebek olarak tanımıştı.
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Ardi'nin fotoğraflarının yayınlanmasıyla birlikte tüm dünya onun sağlığından endişe etmişti çünkü Ardi günde 40 tane sigara içiyordu.
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2013 yılında zararlı alışkanlığından kurtulan Rizal bu kez de hızla kilo aldı.
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Sürekli hamburger yemek isteyen Ardi, daha beş yaşındayken 24 kiloya ulaştı.
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