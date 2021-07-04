İşte Sinovac aşısına yeşil ışık yakan ülkeler

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre Sinovac aşısı olan ve iki dozu tamamlayan Türk vatandaşlarının da, vize vb. şartları yerine getirmek kaydıyla, aşı olmayanlara uygulanan kısıtlamalardan muaf olarak bu ülkelere seyahat etmelerinin önünde engel yok. Önümüzdeki dönemde AB’de bu ülkelere yenilerinin eklenmesi ihtimali var.