İşte Suriye'deki ateşkesin perde arkası: Krizi Türkiye çözdü
Güvenlik kaynakları, Suriye'nin Süveyda kentinde ateşkes sağlanmasında Türkiye'nin kilit rol üstlendiğini bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye’nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes sağlandı.
Bölgede 2 gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye, Şam yönetiminin yanında yer alıp, taraflar arasında sükunetin sağlanması için gösterilen çaba ile ateşkeste kilit rol oynadı.
Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD, Suriye ve İsrail’deki muhatapları birçok görüşme yaptı. MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da görüştü.
Kalın, aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de temasta bulundu. Bunun yanı sıra MİT tarafından, Dürzi lider Velid Canbolat ile Süveyda'da yaşanan çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için de görüşmeler yapıldı.