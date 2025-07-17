İşte Suriye'deki ateşkesin perde arkası: Krizi Türkiye çözdü

Kalın, aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de temasta bulundu. Bunun yanı sıra MİT tarafından, Dürzi lider Velid Canbolat ile Süveyda'da yaşanan çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için de görüşmeler yapıldı.