İşte terör örgütünün silahları
Filipinler'in Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e karşı verilen mücadele sürüyor. Bölge terör örgütünden hala temizlenmiş değil. Filipin ordusu ise teröristlerden ele geçirilen silahları basına gösterdi.
Filipinler'de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kenti bir buçuk aydır terör örgütü IŞİD bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altında... Kentte hala çatışmalar sürüyor.
Filipin ordusu bir basın toplantısı düzenleyerek Marawi'deki çatışmalarda terörö örgütünün elindne aldığı silahları kamuoyu ile paylaştı.
Geçtiğimiz hafta örgütün liderlerinden ABDullah Maute, gözaltındaki anne ve babasının serbest bırakılması karşılığında, rehin tuttukları Rahip Teresito Suganob'u bırakacaklarını açıklamış ancak Filipin hükümeti bu teklife sıcak bakmamıştı.