İşte terör örgütünün silahları

Geçtiğimiz hafta örgütün liderlerinden ABDullah Maute, gözaltındaki anne ve babasının serbest bırakılması karşılığında, rehin tuttukları Rahip Teresito Suganob'u bırakacaklarını açıklamış ancak Filipin hükümeti bu teklife sıcak bakmamıştı.



