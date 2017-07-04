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  3. 04 Temmuz 2017 11:50

İşte terör örgütünün silahları

Filipinler'in Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e karşı verilen mücadele sürüyor. Bölge terör örgütünden hala temizlenmiş değil. Filipin ordusu ise teröristlerden ele geçirilen silahları basına gösterdi.

İşte terör örgütünün silahları

Filipinler'de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kenti bir buçuk aydır terör örgütü IŞİD bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altında... Kentte hala çatışmalar sürüyor.

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İşte terör örgütünün silahları

Filipin ordusu bir basın toplantısı düzenleyerek Marawi'deki çatışmalarda terörö örgütünün elindne aldığı silahları kamuoyu ile paylaştı.

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İşte terör örgütünün silahları

Geçtiğimiz hafta örgütün liderlerinden ABDullah Maute, gözaltındaki anne ve babasının serbest bırakılması karşılığında, rehin tuttukları Rahip Teresito Suganob'u bırakacaklarını açıklamış ancak Filipin hükümeti bu teklife sıcak bakmamıştı.

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İşte terör örgütünün silahları

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abe Abella pazarlık teklifinin teröristlerle müzakere edilemeyeceğine dair hükümet politikası olduğunu, kimsenin pazarlık yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.

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