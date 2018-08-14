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  3. 14 Ağustos 2018 15:00

İşte teröristlerin kabusu: Kaplan Filo

Terör örgütlerine yönelik hava harekatlarında önemli rol üstlenen kaplan simgeli 192. Filo, teröristlere göz açtırmıyor.

İşte teröristlerin kabusu: Kaplan Filo

Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında terör hedeflerinin imha edilmesinde önemli rol üstlendi.

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İşte teröristlerin kabusu: Kaplan Filo

Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, diğer filolarla birlikte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda elde ettiği başarılarla teröristlere adeta göz açtırmadı.

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İşte teröristlerin kabusu: Kaplan Filo

Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda aktif rol aldı.

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İşte teröristlerin kabusu: Kaplan Filo

Balıkesir'de 70 yıl önce av-bombardıman uçağı rolünde kurulan 192. Filo'nun tüm uçakları F-16'dan oluşuyor. Filo peçini 1950'de kaplan olarak seçmesinin ardından da Kaplan Filo olarak tanınıyor.

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