İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi

İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN O ÜLKELER

Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor Üstelik bunların içinde sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de var.