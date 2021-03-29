İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında ''Kimlikle Seyahat Protokolü''nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Peki hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor? İşte o ülkelerin güncel listesi...
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı. Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.
İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN O ÜLKELER
Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor Üstelik bunların içinde sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de var.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni verilere göre Türk vatandaşları farklı kıtalarda pek çok ülke ve yönetim bölgesine vize kuyruklarında beklemeden seyahat edebiliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkeler geçici süreliğini sınırlarını kapatmış olsa da Türk vatandaşları için dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat imkânı bulunuyor. Avrupa'dan Uzak Asya'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya dünyanın farklı coğrafyalarına vizesiz, elektronik vize veyahut sadece kimlik belgesiyle gitmek mümkün.