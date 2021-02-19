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  3. 19 Şubat 2021 17:40

İşte Türkiye’de en çok kullanılan uygulamalar

Koronavirüs salgınıyla beraber hız kazanan dijital dönüşüm birçok alanda etkisini gösterirken Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu.

İşte Türkiye’de en çok kullanılan uygulamalar

Dünyadaki internet kullanımına ve insanın internetle olan ilişkisine ışık tutan “Digital 2021 Raporu” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Raporda Türkiye’ye ilişkin rakamlar dikkat çekti. Rapordaki güncel verilere göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcısı sayısı sadece son bir yılda 6 milyon artarak 60 milyona ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin sosyal medya kullanıcı olduğu anlamına geliyor.

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İşte Türkiye’de en çok kullanılan uygulamalar

İNTERNETTE NE YAPIYORUZ?
Türkiye verilerine göre bir kişi internette günde ortalama 7 saat 57 dakika geçiriyor. İnternette geçirilen toplam zamanın 3 saat 13 dakikası çevrimiçi TV’ye, 1 saat 33 dakikası haber okumaya ve 1 saat 35 dakikası müzik dinlemeye ayrılıyor.

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İşte Türkiye’de en çok kullanılan uygulamalar

Türkiye’de bir kişinin günde sosyal medyada geçirdiği ortalama süre 2 saat 57 dakika olarak bulundu. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarında 1. sırada Youtube (yüzde 94.5), 2. sırada Instagram (yüzde 89.5), 3. sırada Whatsapp (yüzde 87.5), 4. sırada Facebook (yüzde 79) ve 5. sırada ise Twitter (yüzde 72.5) yer alıyor.

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İşte Türkiye’de en çok kullanılan uygulamalar

Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, “İnternet bağımlılığı, bireylerin bilgisayar, tablet, akıllı telefon veya internet kullanımı üzerinde kontrol sağlayamamaları olarak tanımlanabilir.

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