İşte Türkiye’de en çok kullanılan uygulamalar

Dünyadaki internet kullanımına ve insanın internetle olan ilişkisine ışık tutan “Digital 2021 Raporu” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Raporda Türkiye’ye ilişkin rakamlar dikkat çekti. Rapordaki güncel verilere göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcısı sayısı sadece son bir yılda 6 milyon artarak 60 milyona ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin sosyal medya kullanıcı olduğu anlamına geliyor.



