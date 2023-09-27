İşte Türkiye'de en çok tercih edilen meslekler
Yapılan araştırma ile Türkiye'de gençlerin en çok tercih edilen meslekler belli oldu.
Areda Survey bin 100 kişinin katılımıyla önemli bir araştırmaya imza attı. Meslek tercihleri alanında en çok rağbet gören üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk oldu. Türk halkının meslek tercihinde önceliği ise yüzde 49,4 ile sevdiği alanda çalışmak, yüzde 18,1 ile dolgun maaş ve yüzde 13,2 ile konforlu çalışma olduğu ortaya çıktı.
Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 kişiyle yaptığı araştırma, Türkiye’de en çok tercih edilen bölümleri ortaya koydu. Meslek tercihi araştırmasında en çok seçilen ilk üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk olurken; ilahiyat, tıp ve diş hekimliği tercih edilmeyecek bölümler arasında yer aldı. Yapılan araştırmada gençlerin uygun gördüğü çalışma şekli ise ‘hibrit çalışma biçimi’ oldu.
Gençler mühendisliği tercih ediyor
Araştırmaya göre, gençlerin en çok tercih ettiği mesleklerin başında mühendislik geliyor. Mühendislik, yüzde 22,7’lik oranla gençlerin en çok tercih ettiği meslek oldu. Mühendisliğin ardından yüzde 10,9’luk oranla tıp fakültesi, yüzde 9,3’lük oranla hukuk ve yüzde 7,7’lik oranla psikoloji tercih edildi.
Türk halkı sevdiği alanda çalışmak istiyor
‘Meslek tercihinde önceliğiniz nedir?’ sorusunun yer aldığı araştırma, Türk halkının önemsediği ilk şeyin yüzde 49,4 oranıyla sevdiği alanda çalışmak olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada yüzde 18,1’lik oranla dolgun maaş gelirken, üçüncü sırada ise 13,2’lik oranla konforlu çalışma alanı yer aldı.
Bunların yanı sıra yüzde 10,2’lik kısım iş garantisini tercih etti.