İşte Türkiye'de yaklaşık 1 milyon açık iş pozisyonu olan sektörler

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 55 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu.