İşte Türkiye'de yaklaşık 1 milyon açık iş pozisyonu olan sektörler
Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı işsizlik rakamlarını, İŞKUR da yüksek gelir olmasına rağmen eleman bulunamayan 1 milyona yakın açık iş pozisyonunu açıkladı...
Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 55 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu.
TÜİK'ten gelen bu işsizlik verileri istatistikler sonrasında İŞKUR da Türkiye'de yaklaşık 791 bin açık iş pozisyonu olan meslekleri açıkladı.
İmalat sektöründe yaşanan usta sıkıntısı, marangoz, döşemeci, doğal gaz tesisatçısı ve kaynakçı gibi mesleklerde de kendini gösteriyor. İşverenler, yetişmiş eleman bulmanın giderek zorlaştığını, bu mesleklerde çalışan kişilerin ise yüksek kazanç elde ettiğini vurguluyor.
Öyle ki, bir demir ustasının maaşı, mühendis maaşını aşmış durumda. Ancak, bu kazançlara rağmen mesleklerle ilgilenen yeni eleman bulunamıyor.