İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD sosyal medya hesabından Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşarak şunları kaydetti:

"Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası; çok paydaşlı bir yaklaşımla, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlanan, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır."