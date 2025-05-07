İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Haritaya göre, Türkiye genelinde toplam 485 diri fay segmenti tespit edilmiş durumda.
AFAD açıklamasında, haritada yer alan renk geçişlerinin ivme büyüklüğüne göre tehlike seviyesini ifade ettiğini ve açık sarıdan koyu kırmızıya doğru ilerledikçe deprem riskinin arttığını vurguladı.
AFAD sosyal medya hesabından Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşarak şunları kaydetti:
"Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası; çok paydaşlı bir yaklaşımla, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlanan, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır."
Paylaşılan videoda, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, harita üzerinden şu bilgileri verdi:
"Türkiye Diri Fay Haritası, MTA tarafından en son 2013 yılında güncellenmiştir. Bu haritaya göre ülkemizde toplam 485 diri fay segmenti bulunmaktadır. Diri faylar ve oluşturdukları deprem verileri arttıkça bu tür diri fay haritaları da güncellenmektedir."