İşte Türkiye'nin en değerli markaları! Zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi
Uluslararası marka değerlendirme kurululuş Brand Finance, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin en değerli markaları listesini açıkladı.
Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2019 ve 2020 marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle:
2020 Sıra: 20
2019 Sıra: 15
MARKA: Denizbank
2020 Marka Değeri: 395
2019 Marka Değeri: 371
Marka Değeri Değişim: 6,5%
2020 Sıra: 19
2019 Sıra: 12
MARKA: Halkbank
2020 Marka Değeri: 408
2019 Marka Değeri: 428
Marka Değeri Değişim: -4,7%