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  3. 09 Haziran 2020 11:43

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! Zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi

Uluslararası marka değerlendirme kurululuş Brand Finance, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin en değerli markaları listesini açıkladı.

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! Zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2019 ve 2020 marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle:

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İşte Türkiye'nin en değerli markaları! Zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi

2020 Sıra: 20

2019 Sıra: 15

MARKA: Denizbank

2020 Marka Değeri: 395

2019 Marka Değeri: 371

Marka Değeri Değişim: 6,5%

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İşte Türkiye'nin en değerli markaları! Zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi

2020 Sıra: 19

2019 Sıra: 12

MARKA: Halkbank

2020 Marka Değeri: 408

2019 Marka Değeri: 428

Marka Değeri Değişim: -4,7%

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İşte Türkiye'nin en değerli markaları! Zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi

2020 Sıra: 18

2019 Sıra: 17

MARKA: Anadolu Efes

2020 Marka Değeri: 424

2019 Marka Değeri: 314

Marka Değeri Değişim: 34,9%

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